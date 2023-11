Laura Londoño es finalista y favorita a ganar Masterchef España

Con tan solo 35 años, Londoño ha demostrado su destreza en la cocina enfrentándose a desafíos culinarios de alto nivel. La final, programada para el jueves 30 de noviembre de 2023, decidirá si la actriz logrará convertirse en la ganadora de esta competencia que ha mantenido a los televidentes al borde de sus asientos durante más de un mes.

En una declaración emocional, Laura compartió sus sentimientos respecto a su participación: "Siento nervios, muchas ganas y responsabilidad. Pero es una alegría inmensa, es un gran triunfo". Además, reveló que el nacimiento de su hija fue el motor que la impulsó a cambiar y aventurarse en el mundo de la cocina. "El deseo de alimentarla me llevó a comprender que brindar comida es una forma de expresar amor. Si me hubiera aferrado a la idea de que no sé cocinar, no habría explorado si era cierto o no. Así que decidí abrir la puerta a un mundo desconocido y lo estoy honrando", afirmó la actriz.