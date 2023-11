Laura Londoño, de estrella querida a controversial en MasterChef España

Los seguidores la acusan de falta de humildad y la comparan con participantes de temporadas anteriores que también generaron controversia. Los comentarios negativos inundaron sus redes sociales y la cuenta oficial del programa, señalando su comportamiento soberbio y poco colaborativo.

“Laura fue muy soberbia y rencorosa. Creo que no estuvo a la altura”, “Tu capitanía fue una porquería total, todos a eliminación y tu viendo los toros desde la barrera eres una prepotente incapaz de asumir tus errores”, “A la calle por prepotente (...) fuera de Masterchef”, “Buena cocinera, pero pésima compañera. Esto dice mucho de ella como persona”, “Muy arrogante para mi gusto”, “Humildad poca, soberbia y orgullo mucho, no me gusto tu actitud”, “Decepcionante, estás muy subida”. Son algunos de los mensajes negativos que recibió tanto Laura en su perfil de Instagram como en la cuenta oficial del programa.