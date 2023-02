Karol G conoció a Rihanna: “ella fue increíble”

Realizó su presentación el pasado 12 de febrero, donde fue la protagonista del show de medio tiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL.

La cantante de Brabados cantó sus más grandes éxitos cómo lo son: ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Work’, ‘Wild Thoughts’, ‘Pour It Up, ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’.

Muchos artistas reconocidos asistieron al evento, entre esos la cantante colombiana Karol G.

A través de sus historias de Instagram demostró la emoción que sentía al ver la presentación de su ídolo y compartió un video mostrando su outfit con la frase “Rihanna I’m fucking ready for you” (Rihanna estoy lista para ti).