¿Juan Fernando Quintero se retira del fútbol?

Recientemente, Quintero estuvo en el ojo del huracán de los medios deportivos tras su inesperada salida del Junior de Barranquilla. Si bien su futuro en el fútbol sigue en el aire, no hay duda de que está listo para iniciar un nuevo capítulo en su vida.

Ante su salida y la no firma de contrato con otro equipo, Quintero no ha perdido tiempo. Tras colgar las botas, por ahora al menos, ha decidido explorar una nueva faceta como empresario. Según palabras del propio 'Juanfer', su nueva aventura no solo es una apuesta de negocio, sino una oportunidad para explorar su amor por la cocina y la gastronomía.

“Estoy muy contento, esto es un sueño para mí y todos mis compañeros. Fueron muchos meses de incertidumbre, ansiedad, pero estamos disfrutando de un proyecto muy bonito que va a trascender mucho más”, inició Quintero, en Red+ Noticias.