Johnny Depp y su abogada Joelle Rich habrían terminado su romance, ¿por qué?

De acuerdo a amistades cercanas del famoso, el amorío se habría acabado porque "ha sido un período extremadamente traumático para él. No creo que una relación comprometida sea lo suyo".

No obstante, el amigo de Depp que afirmó lo anterior también comentó: "no estamos hablando de una pareja normal. No es una historia de amor grande y comprometida. No estoy seguro de que alguna vez lo haya sido".

El estelar de 'Charlie y la fábrica de chocolates' le llevaba 22 años a la letrada. Ambos han seguido sus carreras.