Jim Carrey está pensando en retirarse del cine después de 45 años de carrera

"Me gusta mucho mi vida tranquila. Realmente me gusta pintar sobre un lienzo y adoro mi vida espiritual. Y esto es algo que, quizás, nunca escuches decir a otro famoso en el futuro, pero siento que tengo suficiente, que he hecho lo suficiente. Es suficiente", explicó.

Jim inició su vida en la actuación a los 15 años y ha participado en más de 40 películas y documentales a lo largo de su carrera.