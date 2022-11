Jennifer Aniston confesó la razón por la que no tuvo hijos con sus exparejas

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo”, confesó.

Pero sin duda uno de los rumores que más escuchó fue la de que su relación con Brad Pitt hubiese acabado en 2005 por ante poner su carrera a dar un hijo a su marido, hecho que desmintió.

“La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, dijo.