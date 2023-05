Hijo de Patricia Teherán estuvo de fiesta con hijos de Martín Elías y Kaleth

Y a pesar de que estos artistas de música vallenata murieron a temprana edad, ninguno superaba los 27 años, dejaron sus "retoños". Todos tuvieron hijos: Álex Teherán, hijo de Patricia Teherán; Samuel Miguel Morales, primogénito de Kaleth Morales y Martín Elías Díaz junto a Dayana Jaimes tuvo a Martín Elías Jr. Y a Paula Helena.

Pues bien, los hijos mayores de los tres grandes exponentes de la música valduparense tuvieron un encuentro en el que, por la imagen que Álex compartió a sus redes sociales, disfrutaron el rato en que pasaron juntos.

Pero la reunión de Morales, Teherán y Díaz no fue el centro de la viralización, sino la foto en sí misma. Una de las usuarias de Twiiter posteó la imagen señalando que, “No me monto en un carro con esos 3 ni si me dan el número del baloto”. Comentario que desató la burla de muchos.