Goyo respondió a críticas por aparición de un gato en su presentación

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la artista explicó que el animal se encontraba entrenado para ese tipo de espectáculo, a pesar que se notaba aturdido y asustado en imágenes que se divulgaron en redes.

“Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato", aseguró la cantante.

La mujer indicó que en ningún momento su intención fue maltratar al animal y mucho menos ofender al público que estaba presente en el lugar y aseguró que el felino no tenía un comportamiento de inconformidad.

"Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes", continuó.