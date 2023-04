¿Georgina Rodríguez está mal con Cristiano Ronaldo?

Recientemente, fue necesario que la misma modelo argentina saliera a responder todo lo que señalaban los internautas, quienes incluso, han llegado a afirmar que Cristiano ya no es feliz con ella porque tiene delirios de reina y derrocha el dinero.

Para todo lo anterior, los usuarios de redes se basan en el análisis que realizó el psicólogo Quintino Aries en el programa televisivo portugués ‘Noite das Estrelas’, de la cadena ‘CMTV’, quien afirmó que “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”.