Sara Sánchez, la hija de Pilar Smith que sufrió un infarto cerebral

“Yo llegaba a la universidad y yo decía, no sé cómo llegar a mi clase a la que he ido todos los días durante cuatro meses, no sé cómo llegar”, relató Sara a cerca del angustioso momento.

Con valentía, la joven regresó a la clínica acompañada por su madre, Pilar Schmitt, quien, según Sara, reflexionó sobre la gravedad de la situación. “Yo tengo algo, yo tengo algo mami, por favor vamos a la clínica”, le dijo Sara a su madre.

A pesar de que en un primer momento los profesionales de la salud descartaron la gravedad de la situación, la insistencia de madre e hija llevó a la realización de exámenes más exhaustivos, incluida una resonancia.