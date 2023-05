El periodista argentino Jorge Rial fue internado en Colombia

El actor Andrés Vicente, recordado por interpretar al personaje de Alfonso en la tira Cebollitas, se ofreció a ayudar a las hija de Jorge en lo que necesiten ya que él está radicado en Bogotá.

“Me pareció que debía ponerme a disposición de las hijas. Sé que no es fácil estar en otro país y no conocer a nadie. Más si tu familiar pasa un mal momento de salud”, señaló Andrés a través de un audio. Además, agregó: “Tal vez necesitás una ayuda de cualquier tipo y me pareció que yo se la podía brindar estando acá, conociendo Bogotá y Colombia”. En el final del audio, se refirió al estado de salud del conductor de Argenzuela: “Sé que por suerte Jorge está superando el mal momento”.

Morena, una de las hijas de Jorge Rial, agradeció a todos los seguidores de su papá que han estado al pendiente de su salud. “Gracias a todos por su preocupación, mi papá se encuentra estable y en mejoría. Dejen de hablar cosas sin saber”, aseguró a través de su Instagram.