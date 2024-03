Mi peluquero supo que yo tenía cáncer primero que mi mamá: Diva Jessurum

“Yo le dije al doctor: ‘Pago lo que sea con tal de que usted me haga un tratamiento que no me haga caer el cabello’ y me dijo: ‘No existe un tratamiento en la faz de la tierra que no te haga caer el cabello y se te va a demorar mucho en crecer”, contó inicialmente la presentadora.

Y agregó: “Lo primero que hice fue llamar a mi peluquero y le dije que seguramente iba a perder mi pelo en la tercera quimioterapia, así que necesitaba que me hiciera una peluca, pero ya. ¿Ustedes saben qué es llamar primero al peluquero que a la mamá? Preferí hablar con el peluquero del trauma que podía yo sentir al verme sin pelo. Miren los valores. Qué tristeza, pero bueno, eso me pasó a mí”