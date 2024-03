Aaron Taylor-Johnson reemplazará a Daniel Craig como James Bond

Lo que comenzó como un rumor es un hecho. El papel de James Bond, que legendariamente fue interpretado por Daniel Craig, tomará vida en la piel de otro actor.

Se trata del británico Aaron Taylor-Johnson que interpretó a John Lennon en 'Nowhere Boy'. El actor estuvo en conversaciones con Eon Productions, que ha producido la mayor parte de las películas sobre el agente secreto creado por el escritor Ian Fleming en 1952, para ser el sustituto de Craig, que lo dejó en 2021 con 'No Time To Die' ('Sin tiempo para morir'), tras interpretarlo desde 2005.

El diario 'The Sun' señala que se espera que Taylor-Johnson, conocido también por 'Kick-Ass' ('Kick-Ass: Listo para machacar'), firme el contrato en los próximos días, lo que le convertiría oficialmente en el octavo James Bond.

El diario dice que, según estas personas conocedoras de la situación, se está trabajando en un guion para una próxima película que se rodará en los Pinewood Studios del condado inglés de Buckinghamshire.



Aaron, casado con la directora Sam Taylor-Wood -actualmente ambos llevan el apellido Taylor-Johnson-, competía por el papel con candidatos como Cillian Murphy, Idris Elba, Henry Cavill y James Norton, según el rotativo.

El actor de 33 años dijo la semana pasada, cuando la revista Número le preguntó por su interés en Bond: "Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido".

Según reseña IMDb, Aaron Taylor-Johnson nació el 13 de junio de 1990 en Buckinghamshire, Inglaterra. Es un actor y productor, conocido por Kick-Ass: Listo para machacar (2010), Animales nocturnos (2016) y Nowhere Boy (2009). Está casado con Sam Taylor-Johnson desde el 21 de junio de 2012 con la que tiene dos niños.

Además, fue consideraco para el papel de Peter Parke in ‘El Incríble Hombre Araña’ (2012), pero fue Andrew Garfield quien se quedó con el protagónico. Asimismo, trabajó con Elizabeth Olsen en tres diferentes producciones en dos años: Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Godzilla (2014), and Vengadores: La era de Ultrón (2015).