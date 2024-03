Laura Tobón contó “historias de jefes pesadilla” en video de TikTok

La presentadora de La Voz Kids Colombia, modelo y creadora de contenido Laura Tobón ha utilizado sus redes sociales para contar un poco de su vida personal y de su rol como madre.

Recientemente, Tobón en su cuenta de TikTok publicó un video el cual lo llamó "historias de jefes pesadilla", donde describió las experiencias que tuvo con varios de sus superiores.

La también comunicadora social y periodista llamó la atención de sus seguidores cuando reveló detalles de sus anécdotas laborales, que no fueron para nada agradables.

“Todos sabemos que un mal jefe puede literalmente atormentarte la vida”, inició el video la modelo con esta frase.

Luego, contó que cuando estaba en su época de practicante, su jefe no resultó como lo esperaba, pues se comunicaba con insultos, gritos, regaños y humillaciones, situación que señala que “le generó mucha ansiedad”.

“Me daba mucho miedo a equivocarme, y me quedaba hasta muy tarde para que no me saliera nada mal, pero nada era suficiente para él”, contó.