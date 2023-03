Dave Grohl, líder de Foo Fighters, le cocinó a personas sin hogar

Más tarde en 2021, en plena pandemia, el exbaterista de Nirvana en asocio con un restaurante local llamado ‘Casa Vega de San Fernando Valley’ para crear el plato ‘Foo Fighters Especial’ con el que recaudaron fondos para la organización ‘No Us Without You L.A’ que proporciona seguridad alimentaria para personal indocumentado y sus familias en Estados Unidos.

Rowan Vansleve, director de Hope of the Valley, compartió un vídeo grabado con Grohl. En él, Grohl hablaba de estar "metido de lleno" en la misión, mientras que Vansleve comentaba en el post: "En medio de las tormentas de esta semana. Este es Dave Grohl cocinando más de 500 raciones de la mejor barbacoa para los que viven en nuestros refugios. Eso es clase".