“Aceptaré lo que venga”: Dani Alves sobre acusación de agresión sexual

"El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga", mencionó Dani a la periodista española Mayka Navarro en el centro penitenciario donde pasa sus días y en donde hasta ha disputado partidos de fútbol con sus compañeros de prisión, según aseguró.

"Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", señaló el jugador.