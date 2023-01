Carolina Soto tuvo un fuerte golpe esquiando durante sus vacaciones en EE.UU.

El clip que fue grabado por uno de sus amigos, Óscar González, se ve a la presentadora avanzando en la nieve con toda la precaución. “Ay, no. Me fui, me fui. Mar…, me fui. Me da miedo que me vaya a estrellar con alguien… Mar…, pilas”, dijo Soto.

Ella le pide ayuda, sin embargo le dice que prefiere capturar el momento que ayudarle. “Lo siento, era ayudar o grabarte… Y como sé que mi amiga es capaz, con todo, preferí grabar”, expresó González.