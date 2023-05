La actriz de ‘Leandro Díaz’ que no ha conseguido trabajo durante dos años

La mujer, quien le dio vida a Toma, la hermana mayor de Leandro Díaz, en la producción homónima del canal RCN explicó las razones que la llevaron a alejarse de la capital del Cesar.

“Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso proveniente de mi ciudad, contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales beneficiosos en lo social y NADIE me escuchó”, trinó.

Añadió que, “Valledupar es una ciudad cultural y turística en potencia, que no ha contado con dirigentes que den una mirada profunda a estos dos pilares fundamentales para su desarrollo, crece en infraestructura y se estanca en lo demás”.

La actriz criticó a los políticos de la ciudad e indicó que no existen políticas encaminadas a la generación de empleo.