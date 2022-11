Mujer afirma que fue contratada por exnovia de Nicky Jam para hacer “amarre”

Luego de que salieran a la luz unos videos donde se veía a Génesis Aleska, expareja del reguetonero Nicky Jam, realizando unos supuestos actos de brujería. Un nuevo capítulo de esta polémica se dio a conocer y esta vez fue protagonizado por la espiritista que acompañaba a la modelo en el video.

“Que Nick Rivera Caminero (nombre de pila del artista) solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, mencionó la supuesta 'espiritista' en el video.

Ante este suceso, en las últimas horas se ha vitalizado un video donde aparece una mujer que asegura ser la persona que aparece en el video.