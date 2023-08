Diomedes Díaz, Martín Elías y Silvestre Dangond cantan canción con la IA

Luego de ser publicado en redes sociales el audio, minutos más tarde acumuló un sinnúmero de reproducciones y comentarios de internautas expresando nostalgia tras escuchar la interpretación de un trío dinámico para el vallenato.

"Aya, oye, ¿Cómo te parece? No te emociones, que esto es solo un vacile. Ay, supe que yo te estoy gustando. Y aunque también me gustas. No busco nada serio. Quiero seguir sin compromiso. Quiero besarte rico. Y después chau, nos vimos. Yo me muero por sentir caricias nuevas. Pero no quiero que te vayas a empelicular. Y si tú quieres yo te doy caricias nuevas. Pero no quiero que mañana me pretendas controlar", dice la letra de la canción.