Así se veía Bad Bunny cuando era adolescente. ¿Ha cambiado el reguetonero?

Y aunque ha estado ausente en las últimas semanas, sus canciones siguen sonando, pues no hay fiesta donde no suene 'Me porto bonito', 'Yonaguni', etc, pero por estos días, hay otra información de Bad Bunny que se está haciendo viral, unas fotografías de cuando el artista era mucho más joven.

Se sabe que cuando era un adolescente fue cajero y hasta el momento eran muy pocas las imágenes que dejaban ver cómo el puertorriqueño vivió esa etapa de su vida, hasta que una página de Facebook hecha en honor al cantante publicó quizás uno de los mejores secretos guardados del artista.

En una de las fotografías se ve a Bad Bunny en lo que parece ser un salón de clases, mientras que las otras lo dejan ver disfrutando de diferentes espacios.

Las instantáneas causaron revuelo en Internet, pues a pesar de sus polémicas situaciones 'el conejo malo' aún cuenta con cientos de seguidores.