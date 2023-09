“Creí que no era suficiente”: Anahí reveló lo que vivió como actriz infantil

“En ese momento conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable, ahí sentí que no era suficiente, y ahí empieza la pesadilla más grande en mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”, relató.

Además, como si ya no fuese suficiente todo esto, la mexicana tuvo que soportar duras críticas en televisión por su estado de salud. Visiblemente triste, narró cómo a veces solo la invitaban a programas para cuestionarla sobre sus hábitos alimenticios: “Me ponían a comer en los programas; se burlaban muy feo de mi problema, porque además yo primero lo intenté negar”.

Por esto último, dijo, se vio en la necesidad de cambiar la forma en la cual se presentaba ante los medios, lo cual la convirtio aún más en blanco de señalamientos. “Me volví muy dura. Me puse un caparazón tan grueso, ya no quería que me lastimaran, entonces empecé a ser la grosera con la prensa, la contestona, ese ser humano que no soy. Hoy veo esas entrevistas y digo ‘ay no, qué fea, tú no eres eso”, reconoció.