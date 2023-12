Angelly Moncayo reveló detalles de su lucha contra el síndrome de Asia

El ‘síndrome de Asia’, una enfermedad autoinmune poco común asociada a la exposición a sustancias extrañas al organismo, fue identificado como una de las consecuencias de los implantes mamarios en el caso de Moncayo. La enfermedad se manifiesta de diversas formas, siendo difícil de detectar y relacionándose comúnmente con otros padecimientos médicos.

Entre los síntomas que la actriz experimentó se encuentran cuadros de vértigo, alergias persistentes y gripes intensas. Moncayo destacó que estos problemas de salud eran parte de su vida diaria, lo que la llevó a buscar respuestas en diversos expertos médicos. “Cada semana me la pasaba en diferentes especialistas y en realidad no sabíamos que tenía. Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso”, confesó.

Además, reveló que a los 30 años fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune, en medio de la confusión que incluso planteó la posibilidad de cáncer asociado a los implantes. “En todo ese caos que se creó en ese momento, porque también llegaron a pensar que tenía un cáncer asociado a los implantes, yo descubro que hay algo que se llama la enfermedad de los implantes mamarios gracias a una comunidad maravillosa que encontré en redes sociales”, manifestó la actriz.