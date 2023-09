Angelica Ross acusa a Emma Roberts de ser transfóbica

Por lo anterior, Angelica optó por evitar interactuar con dicha actriz durante el resto del rodaje. “No le hablé a esa zor** durante el resto del tiempo. Teníamos escenas juntas y nunca hablaba con ella. Notó mi energía y me dijo: ‘¿estás bien? nunca me hablas’”, pero se mantuvo firme y no volvió a conversar con Emma.

Por otro lado, Ross no solo acusa a Roberts de tratarla de manera despectiva, sino que también sugiere que ella jugó con la mente de otros miembros del elenco durante la filmación.