‘Te perdí’, la nueva canción de Andy Rivera, iría dedicada a Lina Tejeiro

Ahora, con el sencillo ya en las principales plataformas, los rumores sobre si es dedicada a Tejeiro volvieron a aparecer.

“Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido… Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días”, dice parte de la letra de la canción.

Ya Andy había adelantado una parte de la letra a sus seguidores interpretando el tema en acústico en su casa mientras tocaba el piano.

Ya la canción tiene más de 350.000 reproducciones en Youtube, mientras seguidores de Andy y de Tejeiro, quien ya mantiene otra relación, siguen comentando en redes sociales sobre la presunta dedicatoria.