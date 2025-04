El cantante Maluma se presentó en Medellín el pasado 26 de abril, y no solo reunió a miles de seguidores y a grandes nombres de la música como Feid, Juanes, Piso 21 y Carin León.

En la segunda edición del concierto “Medallo en el mapa”, el artista compartió mensajes personales y sociales. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el artista dedicó unas palabras a su pareja, Susana Gómez, y posteriormente se dirigió a los jóvenes con una reflexión sobre la salud mental y el impacto de las redes sociales.

"Nadie lo creía y ya vamos pa' 6 años"



— Maluma dedicándole "ADMV" a Susana Gómez esta noche. Recordemos que también lo hizo en Medallo En El Mapa 2022. 🤍 pic.twitter.com/ILHA6BcwPd — Maluma Access (@MalumaAccess) April 27, 2025

Maluma aprovechó un espacio entre canciones para expresar su preocupación sobre cómo las plataformas digitales pueden afectar la autoestima y generar comparaciones dañinas. “Las redes sociales son una mierd*. Te hacen compararte y pensar que quieres ser como otras personas”, expresó ante los asistentes.

El artista continuó su intervención señalando que muchos de los contenidos que se publican en redes sociales no reflejan la realidad: “Todo lo que sale ahí es falso. El que vive en plenitud y en paz no vive en las redes, sino en su interior, en su corazón”.

Aunque reconoció que las redes pueden ser útiles para emprender o promocionar proyectos, advirtió que no deben ser una fuente de validación personal. “Un comentario o un like no te definen ni te hacen mejor persona. Lo que realmente importa es lo que piensan tus seres queridos”, puntualizó.

El mensaje generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron al cantante por considerar que ha utilizado las plataformas para construir su carrera, mientras que otros defendieron su postura y destacaron su madurez al abordar temas sensibles.

Feid y Maluma interpretando “Mojando Asientos” en Medellin. 🇨🇴🐐🐐 pic.twitter.com/NXJRSTegs5 — Feid Site (@feidsite) April 27, 2025

Cabe recordar que en febrero de 2025, Maluma compartió públicamente que atravesaba una etapa difícil relacionada con su salud mental, específicamente ansiedad y depresión. Según relató en ese momento, había ignorado sus emociones durante años, recurriendo a distracciones como fiestas y consumo de sustancias para evitar enfrentarse a su estado emocional.

“Jamás había sentido esto con tanta fuerza. Siempre me distraía para no enfrentarme a lo que pasaba por dentro”, explicó el cantante en sus redes sociales. Esta experiencia lo llevó a tomar una pausa temporal en su carrera artística para enfocarse en su bienestar personal y en la crianza de su hija, París.