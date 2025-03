Daniela Álvarez se ha convertido en un referente para muchas mujeres en el país, que pese a las duras batallas que le ha tocado afrontar rara vez se le ha visto achicopalada por las circunstancias que han representado retos que, aunque difíciles de afrontar, les ha hecho frente.

Una de esas peleas que se ha dado es con su duro diagnóstico que hace cinco años la obligó a tomar la decisión de someterse a la amputación de una de sus piernas. Aunque en principio solo era parte de ella, los médicos encontraron que su miembro inferior estaba más afectado y removieron gran parte de él.

Pero de lo que poco habla es sobre su diagnóstico antes de la amputación, sin embargo, la barranquillera rompió contó detalles inédito en el pódcast del influenciador Juan Pablo Dos Santos.

En este espacio de entrevista relató que lo que le habían descubierto no era para nada alentador lo que evidentemente la preocupó y se aferró en su fe para que el diagnóstico cambiara. Pese a ello los estudios médicos continuaban con algo de esperanza.

“Casi nunca lo cuento. Yo tuve un tumor y ese tumor iba a ser muy malo, iba a ser un tumor que se llama linfoma. Ese tumor normalmente se multiplica por el cuerpo... es un cáncer muy fuerte”, comenzó diciendo la presentadora.

Ahora solo estaba en manos de un nuevo diagnóstico, tenía claro que en medicina nada es definitivo y que las cosas podrían cambiar por eso se aferró a la oración.

“Recuerdo que lo primero que hice fue ir donde Dios, me arrodillé y, con todo el corazón, le pedí: ‘Dios, por favor, cámbiame el diagnóstico. Mándame lo que tú quieras, pero que sea algo con lo que yo pueda ser feliz y pueda vivir. No te estoy pidiendo que algo en mi vida deje de pasar, solo te pido es que lo cambies’”, recordó.

Tuvo que ser sometida a una biopsia y debió esperar 15 días para los resultados, una espera agónica con el tiempo en contra porque mientras tanto avanzaba su enfermedad, además de tener la incertidumbre sobre saber lo que realmente la aquejaba.

“Así me pasé, desde el día de la biopsia, hasta los 15 días en que llegaron los resultados. Cuando llega el nuevo diagnóstico ahora aparecía que lo que yo tenía era un tumor de bajo grado, que no era un linfoma y podía retirarse sin quimioterapias ni radioterapias”, dijo en el pódcast algo entusiasta por la buena nueva.

Y agregó: “Al final no fue el linfoma sino la amputación. Ese día entendí que Dios me dio el privilegio de escucharme y me cambió el diagnóstico por algo con lo que puedo vivir y puedo ser feliz”.