Mónica Rodríguez, una de las presentadoras más reconocidas en Colombia, rompió el silencio sobre las circunstancias que llevaron a su salida de ‘Día a Día’, el programa matutino de Caracol Televisión donde ganó gran popularidad. Con una trayectoria que además incluye espacios como ‘Mujeres al Límite’ y ‘Noticias Uno’, Rodríguez ha enfrentado retos que no solo han definido su carrera, sino también su vida personal.

Durante una conversación reciente con la también presentadora Laura Acuña, Rodríguez compartió detalles sobre los desafíos que enfrentó mientras trabajaba en ‘Día a Día’.

Según relató, sus opiniones en redes sociales, especialmente en temas relacionados con la política nacional, comenzaron a generar tensiones con la dirección del programa. Estas posturas la llevaron a recibir constantes llamados de atención que, con el tiempo, hicieron insostenible su permanencia en el canal.

“Yo opino mucho abiertamente de todos los temas, sobre todo en política, entonces eso me trajo problemitas”, comentó Rodríguez durante la entrevista. La presentadora recordó que, minutos antes de ser despedida, le confesó a un amigo cercano: “Voy al sexto piso porque me van a echar”. Aunque para ella no fue una sorpresa, reconoció que la experiencia dejó significativas marcas en su carrera.

Rodríguez también reveló que su postura crítica y su decisión de no renunciar a sus principios tuvieron consecuencias a largo plazo, como lo que describió como “vetos silenciosos” en la industria.

“Sentía que no era yo. (...) Que te quieran coartar tu forma de pensar es algo muy difícil de manejar”, explicó. Sin embargo, a pesar de las puertas cerradas, aseguró que su compromiso con su autenticidad sigue siendo una prioridad: “Sigo siendo fiel a mí misma, y eso no me lo quita nadie”.

Después de su salida de ‘Día a Día’, Rodríguez encontró un nuevo rumbo en ‘Noticias Uno’, donde trabajó durante más de cuatro años. Sin embargo, las dificultades económicas que afectaron al noticiero en los últimos años la llevaron a tomar la decisión de apartarse.

En una publicación en sus redes sociales, Mónica compartió su sentir al despedirse del equipo de ‘Noticias Uno’. “No han sido tiempos fáciles para el noticiero, y aun así todos han remado en medio de la tempestad. Tenía las palabras atoradas y me dolía el estómago porque no es fácil dejar un lugar en el que fui muy feliz y donde siempre sentí cariño sincero, respeto y libertad de ser y opinar”, escribió.