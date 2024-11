No termina bien este 2024 para Elton John. La súper estrella del Rock mundial, ha revelado que su carrera musical se encuentra en un punto crítico debido a problemas de visión.

En una reciente entrevista para televisión el icónico músico británico confesó que ha perdido la visión en su ojo derecho a causa de una infección contraída en julio, lo que ha interrumpido significativamente su actividad creativa y musical.

“Puedo hacer algo así (como dar esta entrevista), pero entrar al estudio y grabar, no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”, dijo el cantante a Robin Roberts, del programa Good Morning America de ABC.

Desde que comenzó a experimentar estos problemas, han transcurrido cuatro meses, y el cantante también ha notado un deterioro en su ojo izquierdo. Esta pérdida de visión le ha llevado a contemplar la posibilidad de abandonar la música por completo, ya que le resulta imposible leer las letras de las canciones o entrar al estudio para grabar.

Las enfermedades que padece

El legendario cantante británico ha revelado que una uveítis, una inflamación de la parte media del ojo, lo ha obligado a enfrentar una pérdida casi total de visión en su ojo derecho. Esta afección, diagnosticada en julio de 2024, ha generado incertidumbre. Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre el tipo de tratamiento que está recibiendo, el artista ha expresado su gratitud hacia el equipo médico que lo ha estado atendiendo y ha mencionado que su proceso de recuperación es extremadamente lento.

Elton ha sido sincero al hablar sobre el impacto que esta enfermedad ocular ha tenido en su vida y en su carrera. La dificultad para leer partituras y trabajar en nuevos proyectos ha generado incertidumbre sobre su futuro en la música.

Su estado de salud es crítico, ya que ha perdido siete partes de su cuerpo: ““Para ser sincero, no queda mucho de mí. Ya no tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda”, dijo a Variety.

A pesar de estos desafíos, Elton John mantiene una actitud positiva. “Aunque su vista se ha visto afectada, el espíritu de la leyenda de la música sigue siendo fuerte. Recientemente se asoció con la cantautora Brandi Carlile para una nueva canción “Never Too Late”, que forma parte de la banda sonora del último documental sobre su vida” apunta The Rolling Stone.