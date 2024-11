Rafael Santos Díaz, hijo mayor del fallecido cantante Diomedes Díaz, ha revelado en una reciente entrevista con ‘Tropicana’ detalles de la relación que mantenía con su hermano menor, Martín Elías Díaz. En sus declaraciones, Santos compartió que, debido a las circunstancias familiares, se vio en la posición de ejercer un papel de mentor y apoyo para sus hermanos, especialmente para Martín, quien, en sus palabras, fue como “su primer hijo”.

(Le puede interesar: Ella es Isabel Preysler, la mamá de Enrique Iglesias que cautiva a sus 73 años)

Rafael Santos explicó que su cercanía con Martín Elías se consolidó desde su adolescencia, cuando apenas tenía 15 años. En aquel momento, se enfrentaba a la decisión de asumir un rol casi paternal debido a una solicitud de su propio padre, Diomedes Díaz.

Esta solicitud, según Rafael, surgió en un momento crítico de salud para Diomedes, quien se encontraba en Bogotá luchando contra el síndrome de Guillain-Barré, una condición que dejó al cantante en una camilla sin saber si podría recuperarse.

Fue entonces cuando Diomedes le pidió a Rafael Santos que dejara sus estudios y comenzara a trabajar, para asegurar el bienestar de su familia.

(Vea aquí: Pollo en salsa de coco, una receta deliciosa para preparar en el almuerzo)

“Con Martín hice el curso de papá porque cuando me lo entregaron ni cuándo casarme, yo tenía 15 años. Me dediqué a mi carrera, mi papá me dice: ‘Rafael Santos’ -acostado en una camilla de la Reina Sofía, le había dado el Guillain-Barré y no sabíamos qué tenía-. Me decía: ‘hágame el favor, deje de estudiar, póngase a trabajar y ayude a toda la familia. Lo que usted vio de mí, hágalo que después de mí en la casa, es usted, porque no sabemos si de esta camilla me voy a parar’”

En la conversación, el hijo mayor de ‘El Cacique de la junta’ relató cómo esta responsabilidad lo convirtió en una figura de orientación y ejemplo para sus hermanos menores, incluyendo a Elder Dayán, Luis Ángel, y Diomedes Dionisio, además de su sobrino Martín Elías Jr.

Para él, la cercanía con Martín Elías fue especial, ya que consideraba que su hermano menor, al ser el más joven en aquel entonces, necesitaba un tipo de apoyo que él intentó ofrecer.

El legado de Diomedes en las manos de Rafael Santos

El relato de Rafael Santos llega en un momento en que el artista está lanzando su último trabajo musical, un homenaje a la obra de su padre titulado ‘Inmortal’. Esta producción incluye colaboraciones con reconocidos artistas, como el cantante dominicano Wilfrido Vargas, quien participó en el sencillo ‘La Plata’.

Rafael Santos adelantó que este homenaje a su padre incluirá fusiones con ritmos autóctonos de México y que será, en sus palabras, un tributo único en la historia del vallenato.

(Le sugerimos: Falleció la influencer Bella Bradford a sus 24 años: publicó video anunciando su propia muerte por cáncer)

Con una voz similar a la de su padre, ‘Rafa’ ha asumido el legado musical de ‘El Cacique’ y continúa presentando y grabando temas que evocan el estilo de su progenitor. De hecho, según expresó, este nuevo trabajo discográfico representa no solo un homenaje musical, sino también un tributo al esfuerzo familiar y a la responsabilidad que su padre le encomendó en vida.