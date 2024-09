En días recientes la barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al afirmar que ahora es la presidenta de Galácticas del Caribe, un equipo de fútbol femenino de República Dominicana que compite en la Queens League. Ahora WestCOL, su expareja, salió a darse crédito por lo logrado por la influenciadora.

Con un emotivo y muy personal video, Merlano dio a conocer su nueva faceta como presidenta del onceno, presidencia que también comparte con tres personas más. Merlano. “Sé que soy una gran atrevida por estar aquí, pero el mundo es de los atrevidos”, fue el mensaje con el que le dijo “hola” a las Galácticas.

“Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, con opiniones que golpean sin saber si uno de esos golpes me noquee (...) Lanzarme sin saber qué me espera también tiene la probabilidad de que nada contenga mi caída. Supongo que de eso se trata la vida”, agregó la creadora de contenido en sus redes.

Siguiendo su relato reflexivo se cuestionó: “¿Qué sería de las grandes recompensas si no hubiese valientes dignos de ellas? ¿Y qué sería de los relatos si en este mundo abundaron cobardes?”.

WestCOL se le va encima

Pero no podían faltar las polémicas alrededor de la figura de Aida Victoria y sus decisiones y esta vez no fue la excepción. Quien se le fue lanza en ristre fue WesCOL, el joven streamer colombiano que también fue su pareja sentimental hace algún tiempo y que no terminaron en los mejores términos.

El creador de contenido aseguró en uno de sus directos que lo logrado por su exnovia se lo debe en gran parte a él por haber sido su pareja, además de tirarle vainazos.

“Aida esta es México porque la tengo trabajando allá, es la realidad... si ella no hubiera sido mi novia no estaría allá... si ella se pone a dar explicaciones a mujeres “empoderadas”, porque una mujer empoderada no tiene que ver a otra mujer para poder hacer cosas, las seguidoras de ella tienen falta de criterio”, justificó su posición.

Pero no se quedó ahí y se le fue de frente a Aida Victoria de quien aseguró que “cada vez que tiene una oportunidad para tirarme me tira. Se reúne con gente para tirarme, hace entrevistas para tirarme, cae lo más bajo posible para tirar, y ahora está por allá de aparecida que ni pu** mier** sabe qué está haciendo ahí. Nadie sabe quién es esa mujer”.

Por su parte, la barranquillera no se ha pronunciado al respecto.