Edward Fernando Casallas Iguabita y Kelyn Angelica Guiza Torres, ambos de 28 años, llegaron el pasado domingo 22 de septiembre a un apartamento que alquilaron cerca de El Rodadero, en Santa Marta, para pasar la noche, pues al día siguiente tenían planeado hacer un tour por las playas.

Pero lo que nunca se imaginaron es que esas vacaciones que siempre planeaban todos los años desde hace cinco años que estaban juntos, iba a terminar en una tragedia. Gladys Casallas, tía de Edward contó que estos dos jóvenes de Bogotá, planeaban viajes para conocer destinos todos los años y esta vez decidieron buscar un apartamento por una aplicación para alquilarlo por la noche.

Según lo que cuenta Gladys, es que ellos habían llegado ese pasado domingo, y el lunes 23 de septiembre, se levantaron bien temprano para ir al tour, sin embargo, Kelyn, que está consiente, contó que iban a calentar unos panes para llevárselos y cuando prendieron el microondas, explotó, lo que ocasionó un gran incendio en pocos minutos.

“Dijo que se levantaron temprano y querían calentar unos sándwich para llevar, entonces abrió el microondas y este explotó, incendiando todo el apartamento”, contó la señora a un diario de la ciudad.

Como no tenían otra manera de salir, Fernando y Kelyn decidieron saltar por la ventana. Fernando dejó que primero saltara Kelyn y él en esa espera mientras esperaba para lanzarse sufrió quemaduras hasta el 80% de su cuerpo.

“Cuando cayó al suelo, ya estaba incendiado. Angélica trató de apagarle las llamas en la cabeza, pero tenía una pierna fracturada y una costilla rota”, indicó.

Los dos además de las quemaduras también sufrieron fracturas de la caída hacia el segundo piso. Fueron trasladados hasta un hospital de la ciudad de Santa Marta, y luego Kelyn fue llevada a una clínica en Barranquilla.

Mientras que Fernando, denuncian sus familiares, no fue trasladado a tiempo hasta esta misma clínica en Barranquilla, porque la EPS Compensar no autorizó a tiempo su traslado, lo que causó que el joven empeorara por no estar recibiendo los cuidados adecuados.

“No hubo una ambulancia disponible. El dueño del apartamento los llevó al centro médico. Edward tenía el 95 % de su cuerpo quemado, tardaron demasiado en autorizar su traslado a Barranquilla, porque Compensar no dio la autorización a tiempo. Finalmente, lo trasladaron el miércoles por la noche”, dijo la tía.

Cuando se logró el traslado, lamentablemente la noche del jueves 26 de septiembre, en medio de una cirugía que se le estaba haciendo, el joven sufrió un paro cardíaco, y murió. Angélica aún se encuentra en recuperación.

La señora Gladys relató que existen muchas inconsistencias en el caso, por lo que pide a las autoridades que investiguen. Primero lamentó que se esté tergiversando la información en la cual señalan que fue descuido de ellos dejando una estufa prendida, pues Kelyn reveló que nunca usaron la cocina.

“El informe de los bomberos se demora 10 días. Estamos en medio de los trámites para el traslado de mi sobrino, porque la Fiscalía no tenía conocimiento del caso; al parecer, la Policía no reportó lo sucedido”, narró.

“Duele perder a un hijo tan noble”

La madre de Fernando, Blanca Iguabita, está destrozada por lo sucedido y destacó que era un gran hombre, “Duele perder a un hijo tan noble, lleno de ilusiones. Estaba tan emocionado con este viaje, pero la tragedia lo cambió todo. Mi hijo murió como un héroe, pero no puedo dejar de pensar que, si lo hubieran trasladado antes, tal vez aún estaría con nosotros”, confesó.

Blanca responsabiliza a la Eps que se demoró para autorizar el traslado. “Esperar por trámites de una EPS en medio de una emergencia es inhumano. Mi hijo necesitaba atención urgente en una clínica especializada en quemados, pero esos trámites retrasaron su traslado y, aunque él luchó hasta el final, no pudo más”.