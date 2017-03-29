Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso ha dejado de ser una epidemia para convertirse en una 'pandemia', es decir, una 'enfermedad epidémica que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región'.

Una de las causas múltiples de esta enfermedad es el sedentarismo, los desórdenes hormonales y el consumo exagerado de alimentos ricos en calorías. Este último, es la razón principal de sobrepeso en Barranquilla, especialmente por los hábitos alimenticios de sus coterráneos.

Los sitios de comidas rápidas en la ciudad se llenan con facilidad, incluso más que un gimnasio y de la misma forma, diariamente las personas suben de peso inconscientemente. Cuando llega el momento que se descubren esos kilitos de más, el cuerpo es sometido a una serie de dietas, procedimientos y tratamientos que causan cambios drásticos de salud en nuestro cuerpo.

Se debe tener claro que cuando se tiene como objetivo bajar de peso de forma saludable, la idea de una dieta fácil y rápida debe desaparecer de nuestros planes porque aunque este tipo de dietas funcione por temporadas cortas y se pierda peso fácilmente, se obtendrán un efecto rebote y este peso perdido será recuperado en un abrir y cerrar de ojos.

Simultáneamente, al ejecutar dietas demasiado estrictas, el cuerpo entra en un desequilibrio debido a que no se incluye un balance saludable de los alimentos, es decir, algunas vitaminas y minerales indispensables para el cuerpo que son excluidos causando severos problemas de salud como debilidad, desmayos, dolores de cabeza, mareos, entre otros.

Alexandra Vargas, Nutricionista y dietista, nos aconseja qué para perder peso de forma saludable 'hay que eliminar aquellas dietas que requieren de un régimen estricto' ya que esto ocasiona que las personas se sometan a una pérdida de líquido y tejidos importantes.

Cuando se baja de peso de una forma adecuada, las personas tienden a sentirse con mayor energía y vitalidad, rinden mejor a nivel laboral, social, familiar y como si fuera poco, disminuye el riesgo de padecer alguna enfermedad ocasionada por estas malas prácticas.

Para lograr una pérdida de peso de una mejor manera existen mecanismos indispensables que pueden ayudarnos en este proceso, por ejemplo: Hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana. No es necesario ir a un gimnasio porque existen rutinas de 20 a 40 minutos que se pueden ejecutar en el hogar.

Además, consumir alimentos bajos en grasa que contengan mucha fi bra, es una buena opción cuando queremos bajar de peso. Alimentos como la quinua, la avena y los vegetales como el apio, la lechuga y la espinaca se deben añadir en el plato cuando urge bajar de peso.

Luz Yaneth Rico, nutricionista de profesión, explica qué no es recomendable dejar de alimentarse. Por el contrario, las personas deben comer de 5 a 6 veces al día con porciones pequeñas y con sus debidas meriendas. Además, añade qué consultar con un experto en el tema es algo que se debe hacer antes de iniciar una dieta saludable.

'Las personas por lo general subestiman el adelgazar, se piensan que se puede perder peso sin necesidad de ir al médico, pero esto no es así; ir al médico tiene mucha importancia y es imprescindible antes de empezar a comer sano o cuando se requiere una dieta saludable', afi rma.

Para Yaneth, es indispensable que las personas sean guiadas por una persona que sepa y que les proporcione conocimientos sobre los alimentos que debe consumir y el tiempo adecuado para ingerirlos.

Es relevante saber que las dietas para adelgazar pueden provocar défi cit de nutrientes que, en un primer momento pueden pasar desapercibidos, pero con el correr del tiempo puede verse refl ejado en la salud. Si realizas una dieta junto al consumo de suplementos alimenticios, remedios caseros o medicamentos sin consentimiento médico, estos productos pueden ocasionar problemas a la salud, ya que no todos afectan de la misma forma a todas las personas que quieren perder peso.

Según la nutricionista, 'Las dietas para adelgazar pueden considerarse un arma de doble fi lo, pueden ser muy benefi ciosas para la salud si se realizan en forma consciente y controlada, pero pueden perjudicar la salud si no se tiene en cuenta la consulta médica'. Por ello recomienda, que antes de comenzar una dieta no olvidar consultar a un médico en compañía de un nutricionista.

Más que hacer una dieta, es necesario que el comer sano se convierta en un hábito de por vida. Según ambas especialistas, esto ayudará a prevenir enfermedades y lograr el peso soñado. Cuando se logra tener el peso deseado pero sobre todo el peso adecuado de forma saludable, se obtienen benefi cios importantes tanto físicos como psicológicos.

Te sentirás más seguro, con mejor autoestima, a gusto con tu cuerpo y tu salud porque podrás prevenir enfermedades tales como el colesterol, la presión arterial alta y, por tanto, el riesgo de infarto. Además de la diabetes y la artritis ya que, optimizarás tu movilidad física y sin duda tu calidad de vida.

Recuerda que bajar de manera saludable debe ser la mejor opción para ti cuando emprendas el camino hacia la pérdida de peso. No te afanes porque metas a corto plazo tienen resultados a corto plazo y metas a largo plazo tienen resultados permanentes. Cambia tus hábitos y empieza a disfrutar de tu cuerpo ideal.

Tips:

Comer un desayuno rico y saludable.

Masticar bien la comida.

Toma un vaso con agua antes de comer.

Comer porciones pequeñas.

Hacer ejercicio.

Comer sin distracciones.

