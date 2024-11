La historia de Ingrid Karina Sánchez, la exmodelo que nació en Ocaña, Norte de Santander, que ahora está en las calles de Medellín, conmovió a muchas personas, no solo porque es una mujer preparada sino porque ella quiere tener una vida diferente.

Una creadora de contenido llamada Andrea Moreno grabó a Ingrid cuando estaba en una de las reconocidas calles de la capital de Antioquia, y le contó que ella había sido modelo de Stock Models, que hablaba siete idiomas y tenía dos hijos.

Sin embargo, por cosas del destino y muchas situaciones de su vida personal, la llevó a caer en el vicio y quedarse en las calles. Pero, Ingrid le manifestó que ella si quería salir de esa situación pero no contaba con alguien que le tendiera la mano porque sus hijos estaban fuera del país.

Ayer en su cumpleaños Ingrid Karina paso tranquila, bonita y feliz! Ya logramos inciiar un procedo de recuperación! Sabemos que no sera facil, pero de la mano de Dios esperamos lo pueda lograr! Gracias por el apoyo BENDICIONES

Así fue que apareció el supuesto hijo de Ingrid, llamado Juan Antonio, a contar su historia y mostrar cómo era ella antes de que estuviera en las calles. Relató que la cuenta que le abría en TikTok era para que ella tuviera un ingreso económico cuando se recuperara.

Su historia se hizo viral en redes sociales y algunas cuentas contaron de su vida antigua, pero de ahí no se supo más, hasta que la misma Andrea publicó un nuevo video de Ingrid Karina.

En el clip se ve a la exmodelo mucho mejor, con ropa nueva, peinada y accesorios. Andrea le cantó el cumpleaños feliz porque Ingrid estaba de cumpleaños.

“Estoy feliz y me siento maravillosa. Mi vida ha cambiado y espero que todas las personas se recuperen, como yo lo estoy haciendo. También estoy muy feliz porque te conocí a vos, porque me devolviste la vida y me recordaste de qué estoy hecha. Cada día voy a estar mejor y lo vas a ver (...) Te prometo que vamos a hacer las cosas bien”, dijo la exmodelo.

Además, dijo que no ha podido verse con sus hijos pero, que ese mismo día los iba a llamar y hablar con ellos.

“Ahorita voy a llamar a los chiquitos. Precisamente, para eso te estaba buscando, era lo que te quería contar”, manifestó.

Ingrid Karina estaría en proceso de rehabilitación para dejar la vida que lleva desde hace varios años, y poder brillar con todo su talento.