Una de las parejas más estables de la industria musical son los cantantes Evaluna Montaner y Camilo, quienes fruto de su amor ya tienen dos hijas, Índigo y Amaranto.

Evaluna, la menor de las hijas del gran artista Ricardo Montaner, ha mostrado a través de sus redes sociales, cómo ha llevado la barriga de sus hijas y sus partos naturales en la casa.

Los nacimientos de sus hijas los ha llevado a cabo mediante el agua, en la comodidad de su hogar, donde ha estado también Camilo acompañándola.

Además, la cantante venezolana ha formado una revolución en las redes sociales al confesar que se había comido la placenta de Índigo, práctica que repitió con la llegada de Amaranto.

Ella reveló que las placentas de sus dos hijas fueron encapsuladas para que se las pudiera tomar. Destacó que todo este servicio lo hace la doula, que es una mujer que está capacitada para ayudar a las mujeres en su proceso de parir.

Evaluna explicó que tomarse la placenta trae muchos beneficios para la salud, como regular sus hormonas en todo el proceso de postparto y podría ayudar a prevenir la depresión y los cambios de humor.

“Sí, me la comí (la placenta), la encapsularon y me la comí. ¿Y? Son solo pastillas y me las tomé”, dijo la artista que quiere que estos tipos de tema no sean un tabú.