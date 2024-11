El cucuteño James Rodríguez se volvió tendencia en las redes sociales luego que se encontrara a un colombiano que le dedicó un rap mientras estaba caminaba por las calles de Madrid.

El ‘10′ se ve en un video grabado en el momento que se encontraba contento por la dedicación que le hizo su compatriota.

“Ya tú sabes que le meto mucho flow, un saludo para James y con esto me ‘robó’ el show. Espérate un momento que este rap es de pura cepa. Mientras yo te canto, me como esta arepa. Usted es una leyenda y tiene una zurda mejor que la de Di María”, le cantó.

El hombre le expresó su admiración y por eso le dedicó la canción con mucho cariño. Además, también animó a James a seguir luchando para ganarse la titularidad en Rayo Vallecano.

“Aquí entro y le canto al ‘10′ de la Selección, el mejor jugador, hermano. Ya tú sabes lo que es, que don James es la ‘10′. Llegó el colombiano, respetando al del Rayo Vallecano. Hágale que el talento se percibe y el mejor de Colombia, se llama James Rodríguez”, dijo.

El freestyler confesó ser de Santa Marta y hasta le dedicó unos versos. “Oye, dile, yo soy de Pescaíto, de la tierra del ‘Pibe’, donde nació Falcao y también Carlos Vives. Y si no me creen, James diles que yo les meto diferente, tú tienes una zurda demasiado muy potente. Yo tengo el talento, aunque Vinícius no te aguantó en el Real Madrid, tú te comiste el mundo entero. Soy sincero, no lo niego. Ese man te tenía miedo”.

El futbolista al escucharlo se alegró y escuchó todo el relato junto a sus escoltas.