Una de las sagas con más seguidores es Game of Thrones, que se ha ganado un gran lugar en la historia de las mejores series en los últimos tiempos.

Cantantes de vallenato con más hijos: Diomedes Díaz, en cuarto lugar: ¿quiénes lo superan?

Michael Jackson lidera el listado de las celebridades muertas que más ingresos generan

‘Barbie’ se convierte en mamá: Margot Robbie trajo al mundo a su primer hijo

Tiene un total de ocho temporadas y dos spin-offs en la plataforma de streaming MAX, donde sus fanáticos podrán disfrutarla cuando quieran.

Ahora, con la noticia que la producción podría trasladarse a las pantallas grandes ha generado una serie de reacciones positivas por parte de los seguidores.

Andrea Serna tiene nuevo trabajo en Estados Unidos tras finalizar El Desafío XX

Se ha filtrado que la productora Warner Bros. podría ser la encargada de desarrollar la película ambientada en el mundo de Westeros.

David Benioff y Dan Weiss, los creadores de la serie le propusieron en un principio la idea a HBO, pero se la rechazaron.

Ella es Alejandra Monsalve, la baterista en ‘La descarga’ que se roba la atención en redes sociales

Asimismo, todavía el proyecto de la película de Game of Thrones no tiene nada definido pues no cuenta con director, guionista ni fecha de estreno.

Deadline señaló que aún no se ha dicho nada en concreto que solo han tenido “discusiones preliminares”.

Agente de modelos reveló que cartel de narcotráfico le ofreció dinero por Sofía Vergara

Probable este proyecto se presentará en formato multiplataforma, es decir, que no será solo una narrativa en streaming, sino quizá haya un complemento en cine o en videojuegos.