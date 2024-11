Aida Victoria cada tanto es noticia y esta semana no podía ser la atención, esta vez no es por sus cuentas con la justicia o sus interminables rifirrafes con su ex WestCOL. Ahora su relación con su nueva pareja es la que ocupa los grandes titulares de la farándula colombiana.

Lea también: Estudiante del Liceo de Cervantes de Barranquilla logra mejor puntaje Icfes en el Atlántico

La creadora de contenido parece disfrutar de sus días con su nuevo novio quien es desde el día uno lo ha presumido. Primero, con el caballo que este le regaló a la barranquillera cuyo precio “no baja de 100 millones” de pesos, según reveló Merlano, y ahora con un apasionado beso que dejó a más de uno boquiabierto.

Instagram @aidavictoriam Aida Victoria Merlano publicó video dando romántico beso a su nuevo novio y recibiendo el que sería el primer regalo.

A través de redes sociales se ha vuelto viral un corto video en el que se le ve junto a Juan David Tejada, quien sería un reconocido ganadero del Cauca, en lo que parece ser un yate disfrutando de un día de playa sol y arena.

Pero lo que llamó la atención no fue el lujoso paseo sino un beso que ya pasaba a subir la temperatura en las redes. Muchos criticaron que estaba bien que se demostraran sus afectos pero que ese no era el espacio para hacerlo.

Lea también: Acordeonero de Elder Dayán reveló si prefiere trabajar con Silvestre Dangond: “pagaba muy bien”

Como era de esperarse el hecho solo generó opiniones a favor y hasta les pareció divertido: “Besos como deben ser”, “se ven riquísimos”, “rico esos besos hot”, “que sean felices”, “que ricos esos besos full deliciosos carajo”.

Pero también hubo a quienes les pareció “obsceno” y parte de un “teatro” el cuestionado beso: “Ay no que horror”, “jajaja tanto show para que eso no dure”, “súper chévere pero innecesario el beso público pero bueno cada quien”, “Mmmm no quiero ser mala vibra. Ojalá les vaya bien, pero para ser sincera esto ya me parece pura calentura y lo peor es que una vez más vas a salir lastimada Aida Victoria. Pilas pues que mucha pantalla publica hostiga y quedas mal”.

Muchos alegan que la escena se dio porque ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Lea también: Las lluvias continuarán en el Caribe por tormenta Rafael que se prevé se convierta en huracán este martes

Aida Victoria conoció a su suegra

El pasado fin de semana mostró en un video el atuendo que escogió para encontrarse con su suegra. En el clip, Aida Victoria Merlano aseguró que la madre de su pareja cree que ella “está loca”.

“Como ella cree que yo estoy loca, me voy a vestir muy cuerda y ella va a decir: ‘esta muchachita se ve tan bien puesta, ¿será que la loca soy yo?’”, dijo en tono jocoso.

Lea también: 11 costeñas van por la corona

Aunque no mostró cómo fue el encuentro con su suegra, sí compartió un audio de la conversación que surgió a partir de la pregunta de si realmente creía que estaba loca.

“No, tú eres auténtica, no eres como las otras mujeres que parten la vajilla entera, mijita. Usted es lo que es y no finge”, le dijo la madre de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano.