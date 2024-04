Luisa Fernanda W se molestó frente a chismes sobre Karen Sevillano

Luisa Fernanda W reveló si Karen Sevillano salió de la ‘Casa de los Famosos’ y no se guardó nada. Este reality se ha convertido en uno de los programas más vistos en Colombia, pues los conflictos y romances que han surgido dentro de la casa han dado mucho de qué hablar.

Una de las participantes que más ha llamado la atención es Karen Sevillano, ya que ha protagonizado varias peleas con Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños. Y en los últimos días se ha rumorado que la participante fue vista en un aeropuerto, lo cual suscitó dudas sobre si el reality realmente se graba en vivo.

Ante este chisme, Luisa Fernanda W no pudo quedarse callada y aclaró la situación a través de sus redes sociales asegurando que el reality sí se graba en vivo y Karen no ha salido de la ‘Casa de los famosos’.

“Por qué hay unos medios de comunicación de este país que hablan tanto popó. No me cabe en la cabeza. Cuando estuve en Vix, la semana pasada, pasé por el lugar donde graban La Casa de los Famosos (…) Me dejaron mirar por una de esas ventanitas y los vi a todos, o sea, el reality es grabado en vivo”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Con mucho enojo, Luis Fernanda afirmó que no entendía cómo algunos medios sacaban información falsa sobre el tema. Según su explicación tuvo la oportunidad de ver a Karen y a los demás participantes por las ventanas que parecen espejos, además confirmó que la casa está llenas de cámaras por todas partes.

De esta manera, la paisa puso fin a los rumores sobre la supuesta salida de Karen Sevillano, e invitó a sus seguidores a creer en lo que ven por la pantalla chica.