Desafío XX: conozca a los 32 participantes del reality en su edición 2024

Ana María Tavera Lozano nació en Cali. Según ella su historia de abandono la ha marcado para bien, pues, si no hubiera pasado por todo eso, no estaría donde está. Le ha tocado probar lo que es vivir en la calle y sin nada. Tiempos duros donde no tenía ni para comer.

Los días de Ana se reparten entre sesiones de fotografía como modelo, grabaciones para sus redes sociales, reuniones para atender y expandir su marca y negocio de confección de ropa deportiva y lencería.

Ana fue madre muy joven. Hoy trabaja duro para que, a Juan José Feliciano, su hijo de 14 años, no le falte nada como le ocurrió a ella en algún momento de la vida