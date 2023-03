‘Amor y Muerte’, la nueva serie de HBO Max protagonizada por Elizabeth Olsen

Principalmente, toma el argumento del libro escrito por John Bloom and Jim Atkinson, ‘Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs’, el cual recopila varios artículos periodísticos sobre el asesinado de Gore

La serie creada y escrita por David E. Kelley, es dirigida por Lesli Linka Glatter. El elenco también incluye a Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.