Es triste la muerte de Sandra Reyes, pero también hay q hablar de cómo @CaracolTv y @CanalRCN ganan con repeticiones de telenovelas, pero los actores no reciben ni un peso.



Sandra Reyes (2020):



🔸"A los actores no nos llega nada. A mí no me pagan por las repeticiones". pic.twitter.com/vVO74n0bMo