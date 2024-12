Catherine Siachoque y Miguel Varoni conforman una de las parejas más consolidadas en el mundo de la farándula.

Los dos son actores que han protagonizados varias producciones y por eso han quedado en el corazón de los televidentes.

Catherine ha estado en producciones exitosas como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Las Juanas’, y ‘Te voy a enseñar a querer’.

Mientras que Miguel Varoni ha estado en ‘Pedro, el escamoso’, ‘Más sabe el diablo’, y ‘La casa de al lado’.

Igualmente, ellos no se han salvado de rumores que siempre nacen en las redes sociales durante los más de 24 años de relación que tienen.

Uno de esos rumores fue porque sostuvieron que ellos le “gustaba” hacer tríos. Este comentario tan íntimo lo tomó Aylín Mujica para decirle que a ella le gustaba hacer tríos. “Oye, pero en un trío se goza, ¿no?”, le dijo Aylín Mujica a Catherine Siachoque.

A lo que Catherine notablemente enojada le respondió que no le gustaba ese tipo de comentarios sin razón de ser, que podían ser meros rumores.

“Bueno, Aylín, a mí no me parece chévere porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye (…) Lo estás divulgando, lo estás diciendo. Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado yo he oído de rumores tuyos en los pasillos de Telemundo”, relató.

Toda esta discusión se suscitó durante el programa Secretos de villanas, un reality de Canela TV, que reúne a varias actrices que han hecho de villanas para hablar varios temas.

El grupo lo conforma Gabriela Spanic, Cynthia Klitbo, Laura Zapata, Aylín Mujica y Catherine Siachoque.

Por eso, durante el capítulo 8 de Secretos de villanas fue muy intenso porque varias de las actrices se enfrentaron por comentarios que consideraban rumores.

“Ah, no, no, no. ¡Pero, yo no lo dije! Eso yo no lo dije”, explicó Aylín. Pero, igualmente la actriz colombiana se vio enojada.