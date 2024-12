La sexta temporada de ‘Masterchef Celebrity’ ya se acerca a la final, pues en el pasado capítulo de este pasado lunes, se dio a conocer la salida de la periodista Dominica Duque.

Dominica no pudo convencer al jurado Jorge Rusch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con su plato y no quedó entre las semifinalistas.

Así que, Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa, Juan Pablo Llano, Paola Rey, Caterine Ibargüen y Vicky Berrío, se convirtieron en los seis semifinalistas.

Cuando toda la grabación se acabó los participantes se dispusieron a dejar el estudio de grabación, pero cuando Juan Pablo Llano y Vicky Berrío le tocaba salir, se tropezó y cayó de frente.

En ese momento Llano y el chef Nicolás de Zubiría corrieron a auxiliarla pero la comediante fingió haberse desmayado.

“Me estoy haciendo. Yo me caí de verdad, pero me hice la desmayada porque yo no me iba a parar a hacer ese ridículo. Por favor editen eso”, dijo.

Igualmente, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó cómo se sentía porque quedó preocupada, pero se echó a reír cuando escuchó la confesión de Berrío.