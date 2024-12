La reconocida influencer Aida Victoria Merlano publicó un metraje en sus redes sociales en el que le respondió a su exnovio Westcol por enviarle un mensaje a su actual pareja, el empresario Juan David Tejada.

Asimismo, la barranquillera reveló detalles de su relación pasada con el ‘streamer’ y le pidió que dejara de nombrarla siempre. “Sácate mi nombre de la boca”, fue la descripción de su publicación.

En el video, que dura más de 10 minutos, publicado en su cuenta de Instagram, Aida Victoria reveló varios secretos de su anterior noviazgo con Westcol, esto como represalia a los ataques constantes que le hace el paisa sobre su nueva relación, en Twitch.

La barranquillera tildó a su exnovio de “inmaduro” y “niño”, además aseguró que tenía la capacidad “para dañar la actual relación de Westcol”.

Leer más: Alertan sobre nueva modalidad de fraude en servicios públicos en el Atlántico

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mierd (...) la tuya, y me dé por enviarle este pedacito de chat, ¿tú te acuerdas de esto?, y yo le diga que resulta que cuando terminó conmigo y estaba empezando las cosas contigo, me hablaba mal de ti”, añadió la creadora de contenido.

Aida Victoria aseguró que tiene pruebas, específicamente un audio, que delatarían a Westcol cuando “hablaba mal” de su novia, y que podrían dañar su actual relación. Incluso muestra parte del audio en su celular, advirtiéndole que prácticamente no se meta con ella, ni en su relación con el empresario.

“Igual por la forma en la que te cagast (...) cuando mi marido te escribió, yo creo que te diste cuenta de que a él tampoco le hacen gracia esos chistes y que tú le dijiste que por favor la paz, que no te gustaban esas inmadureces y él te perdonó, pero yo no”, agregó Merlano.

La influencer desató las redes sociales con la publicación de este video, y también cientos de comentarios sobre sus palabras, las cuales fueron criticadas por la mayoría de internautas, asegurando que era “prepotente”.

Le sugerimos: Así va la tabla de goleadores históricos tras goles de Bacca y Dayro Moreno: ¿alcanzarán a Falcao?

“¿Que sería de ti sin plata?” Ishhhhh”, “cuando Aida dijo “yo era esto que soy antes de que tú llegaras, mientras yo soy feliz con poquito, tú tienes todo y aún así te sientes vacío” Ufff potente”, “por esos mismo tienen el fanatismo en los ojos, ¿vacío en dónde? Vive más tranquilo él que ustedes”, “tu hablas como si tu estabas ahí”, “como ella misma dice, pura egolatría. Lo mismo que habla ella de él, demuestra, hablando de lo que supuestamente ella le aportó y formando berrinches en redes y justificando sus vacíos con un novio cada mes”, fueron algunos de los comentarios en redes.