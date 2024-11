El fallecimiento del maestro Omar Geles fue un momento de tristeza para el mundo del género del vallenato.

Ese pasado 21 de mayo el cantautor dejó el dolor inmenso en su esposa Maren García, con quien tuvo tres hijos.

En una entrevista en el podcast ‘De cara con Andrea Arroyave’ la viuda del cantante habló y dio detalles de cómo fue el inicio de su relación de amor.

Sostuvo que fue muy difícil estar juntos por la diferencia de edad, pues ambas familias estaban en desacuerdo con esa relación. “Cruzamos miradas, pero nunca pensé que fuera un amor a primera vista”.

Sin embargo, fue más grande el deseo de estar juntos y pudieron formar una familia. Ella dejó su carrera de psicología porque estaba muy enamorada de él.

“La familia no gustaba de mí, pero ya después por lo menos aceptaban que yo era la novia de Omar. Me tocó vivir con mi suegra en ese tiempo, fueron días durísimos, fuertes. También hubo momentos lindos, yo estaba viviendo con el amor de mi vida, yo no me lo creía. Mi mamá me hizo un favor cuando me echó de la casa”, contó.

Pero no todo fue color de rosa porque vivieron momentos dolorosos como por ejemplo la perdida de sus bebés.

En los primero meses ella estaba embarazada pero un suceso ocurrió que hizo que perder “Era niña, tenía tres meses, lo perdí porque en ese tiempo a mi mamá le hicieron una cirugía y se puso mal, la subieron a UCI, y yo creo que la impresión de saber que mi mama podía morir, en mi desespero, me tropecé con un escalón y la perdí... A Omar le dio muy duro”.

Además, explicó que el sueño de toda su vida era ser mamá. “Fue un mes que duré encerrada, no salí para nada, ni me asomaba a nada. Para mí fue durísimo porque yo deseaba quedar embarazada. Eso fue en el 2008, a mí eso sí me dio muy duro”.

Luego de ocho años, volvió a quedar embarazada pero lo volvió a perder. Ya había perdido la esperanza pero cinco meses después llegó la más grande bendición José Juan.

“Fue una bendición y un testimonio del Señor. Yo estaba preocupada, pero fue en el tiempo de Dios. Un mes antes yo fui a un encuentro y un pastor me dijo que yo iba a dar a luz, al otro mes quedé embarazada y yo tenía en ese momento seis meses de haber perdido otro bebé, en enero de ese año lo perdí y quedé embarazada en agosto, pero yo la verdad no tenía fe porque me había hecho varias pruebas”, dijo.

Así sucesivamente tuvo a su otro hijo José Mario en menos de un año y años después tuvo a su niña deseada Isabella.

No ha sido nada fácil la pérdida de su padre para los niños, pero con paciencia y amor han sobrellevado su ausencia.