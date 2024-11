La presentadora Dominica Duque, recientemente se ha vuelto tendencia en las redes sociales tras realizar el anuncio de que ahora será presentadora de entretenimiento para el Canal RCN.

Tras su participación en el reality de cocina del mismo canal, MasterChef Celebrity, la joven presentadora anunció a través de una publicación en su cuenta de Instagram la emocionante noticia del nuevo proyecto que empieza.

La presentadora contó que será parte del equipo de entretenimiento digital en el que aparecerá en las noches de emisión en el horario de las 7:00 p.m.

“Me prometí que iba a mirar hacia adelante y no hacia los lados, que iba a luchar por mis sueños y metas y hacer todo lo que estuviera en las manos para cumplirlos, pero que jamás iba a pasar por encima de nadie para lograrlos. ¡Y así la vida es más bonita! Aunque me demore más, duermo tranquila, en paz. Pd: estaba muy blanca y Tatán Bogotá me dejó bronceadita para mi debut”, añadió Dominica en la descripción de la publicación.

La presentadora también realizará la emisión de entretenimiento junto a Sebastián González, exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Sus más de 300 mil seguidores se encuentran emocionados por la aparición de la también modelo en la emisión de noticias RCN.