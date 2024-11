La modelo Angélica Jaramillo protagonizó en agosto un en vivo en su cuenta de Instagram, donde se veía claramente bajo los efectos de alucinógenos.

Incluso, Jaramillo confiesa que desde hace años se encontraba luchando contra esta adicción pero no podía dejarla, pues era muy difícil.

Luego borró el video porque se lo pidió su familia, luego de ofrecerle toda la ayuda para que saliera de esa vida. Sus hermanas Laura y Sofía, fueron las encargadas de llevarla a un centro de recuperación.

Duro testimonio de Angelica jaramillo, la actriz ex protagonista de novela. pic.twitter.com/Qqh7KV4bSW — DoñaPily (@dona_pily2) August 14, 2024

Pero 26 días después Angélica se escapó alegando que era un sitio donde no la trataban bien y parecía una cárcel.

Dijo que fue llevada en contra de su voluntad y por eso se escapó. Además culpó a su familia de haberla dejado en el centro de rehabilitación donde manifiesta que no tenía comodidad.

En una nueva entrega de #LoMásViral, Angélica Jaramillo, modelo y actriz, habló sobre su vida y las adicciones que ha tenido que enfrentar tras su salida de un centro de rehabilitación. Se refirió a la pérdida de su hijo y a la relación que tiene con sus hermanas y su familia.… pic.twitter.com/fQjnFLtfkR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 15, 2024

Con la lluvia de críticas que tuvo de sus seguidores en redes sociales, la modelo reveló una fotografía que consiguió de su paso por dicho centro.

“Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad”, dice el caption de la foto, donde aparece Jaramillo como en una habitación con rejas.

Por todo este alboroto, su hermana Laura también se pronunció en redes sociales y destacó que no puede ser que esté hablando mal de su familia porque lo que hicieron fue desde el amor.

“Estoy a punto de explotar. Les juro que estoy llegando a punto en el que esta situación me está afectando profundamente. Los seres humanos tenemos un límite, y yo ya estoy alcanzando el mío. Estoy cansada de callar y aguantar que alguien, con una mente manipuladora y mitómana, diga lo que se le ocurra. Puede ser familia, puede haber amor, pero eso no significa que permitamos que nos pisoteen. No cuando cada cosa que hicimos fue desde el amor y no voy a tolerar que pase por encima de nosotras, especialmente cuando todo esto parece ser solo un intento por buscar fama y revivir en los medios”, puso en sus historias de Instagram.