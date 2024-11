El nombre de la modelo y actriz Angélica Jaramillo ha sido tendencia en los últimos meses, luego que confesara que tenía problemas con el consumo de drogas. A través de una transmisión de Instagram, la caleña reveló que desde hace años se encontraba luchando contra esta adicción pero no podía dejarla, pues era muy difícil.

Luego de la confesión, la familia de la exprotagonista de novela le ofreció todo su apoyo y fueron sus mismas hermanas, quienes la llevaron hasta un centro de recuperación para que iniciara un tratamiento.

Cualquiera droga es la puerta de entrada al infierno.



Jamás voy a estar de acuerdo con la legalización de la droga .



Duro testimonio de Angelica jaramillo, la actriz ex protagonista de novela. pic.twitter.com/Qqh7KV4bSW — DoñaPily (@dona_pily2) August 14, 2024

Sin embargo, pasados 26 días, Angélica se escapó del centro médico alegando que era un sitio donde no la trataban bien y parecía una cárcel. Dijo que fue llevada en contra de su voluntad y por eso se escapó. Además culpó a su familia de haberla dejado en el centro de rehabilitación donde manifiesta que no tenía comodidad.

Luego de revelar dicha información, la modelo enfrentó una lluvia de comentarios negativos, en los que cuestionaban su actuar y poco deseo de alejarse de las drogas.

Ante eso, Jaramillo decidió compartir en sus redes sociales una fotografía que evidenciaba las condiciones en las que estaba en el centro de recuperación.

“Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad”, dice el caption de la foto, donde aparece Jaramillo como en una habitación con rejas.

Luego de esto, Laura Jaramillo, hermana de Angélica, se pronunció y afirmó que todo lo que hizo su familia fue “desde el amor”.

“Estoy a punto de explotar. Les juro que estoy llegando a punto en el que esta situación me está afectando profundamente. Los seres humanos tenemos un límite, y yo ya estoy alcanzando el mío. Estoy cansada de callar y aguantar que alguien, con una mente manipuladora y mitómana, diga lo que se le ocurra. Puede ser familia, puede haber amor, pero eso no significa que permitamos que nos pisoteen. No cuando cada cosa que hicimos fue desde el amor y no voy a tolerar que pase por encima de nosotras, especialmente cuando todo esto parece ser solo un intento por buscar fama y revivir en los medios”, escribió en sus historias de Instagram.

La madre de las hermanas Jaramillo se sumó a lista de comentarios, y en un contunden mensaje, les pidió que dejaran de pelear. La mujer indicó que en estos momentos Angélica es “irracional”, y lo mejor sería no responder a sus mensajes para no empeorar los conflictos familiares.